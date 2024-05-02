Приготовите за 10 минут: рецепт необычных оладий из вермишели, сыра и зелени
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусные оригинальные оладьи
Перекусить можно орешками, фруктами или приготовить что-нибудь вроде горячих бутербродов или мини-пиццы. Одним из удивительных, но вкусных вариантов перекуса также станут оладьи из вермишели, сыра и зелени.
Готовятся они в считанные минуты, однако вкус поражает всех, кто их попробует. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".
Как приготовить оладьи из вермишели, сыра и зелени
Ингредиенты:
- вермишель – 200 г;
- сыр твердый – 360 г;
- яйца – 4 шт.;
- зеленый лук – 150 г;
- соль – 12 г;
- перец – 4 г;
- сухой чеснок – 6 г;
- масло – 120 г;
Способ приготовления:
- Вермишель отварить, процедить, чтобы она не была мокрой.
- К отварной вермишели добавить порезанную зелень, тертый на мелкую терку сыр, яйца, специи и перемешать.
- Выложить тесто ложкой на сковороду, жарить на среднем огне до золотистой корочки.
- Вкусно есть со сметаной.
А если вы любите соленые оладьи, советуем приготовить их с колбасой и сыром. Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.