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Приготовите за 10 минут: рецепт необычных оладий из вермишели, сыра и зелени

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Прекрасный вариант использовать вчерашнюю вермишель
Прекрасный вариант использовать вчерашнюю вермишель. Фото napensii.ua

Вкусные оригинальные оладьи

Перекусить можно орешками, фруктами или приготовить что-нибудь вроде горячих бутербродов или мини-пиццы. Одним из удивительных, но вкусных вариантов перекуса также станут оладьи из вермишели, сыра и зелени.

Готовятся они в считанные минуты, однако вкус поражает всех, кто их попробует. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить оладьи из вермишели, сыра и зелени

Ингредиенты:

  • вермишель – 200 г;
  • сыр твердый – 360 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • зеленый лук – 150 г;
  • соль – 12 г;
  • перец – 4 г;
  • сухой чеснок – 6 г;
  • масло – 120 г;

Способ приготовления:

  1. Вермишель отварить, процедить, чтобы она не была мокрой.
  2. К отварной вермишели добавить порезанную зелень, тертый на мелкую терку сыр, яйца, специи и перемешать.
  3. Выложить тесто ложкой на сковороду, жарить на среднем огне до золотистой корочки.
  4. Вкусно есть со сметаной.

А если вы любите соленые оладьи, советуем приготовить их с колбасой и сыром. Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.

Теги:
#Творог #Оладьи #Готовим дома