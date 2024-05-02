Приготовите за 10 минут: рецепт необычных оладий из вермишели, сыра и зелени

Вкусные оригинальные оладьи

Перекусить можно орешками, фруктами или приготовить что-нибудь вроде горячих бутербродов или мини-пиццы. Одним из удивительных, но вкусных вариантов перекуса также станут оладьи из вермишели, сыра и зелени.

Готовятся они в считанные минуты, однако вкус поражает всех, кто их попробует. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola_lyulko".

Как приготовить оладьи из вермишели, сыра и зелени

Ингредиенты:

вермишель – 200 г;

сыр твердый – 360 г;

яйца – 4 шт.;

зеленый лук – 150 г;

соль – 12 г;

перец – 4 г;

сухой чеснок – 6 г;

масло – 120 г;

Способ приготовления:

Вермишель отварить, процедить, чтобы она не была мокрой. К отварной вермишели добавить порезанную зелень, тертый на мелкую терку сыр, яйца, специи и перемешать. Выложить тесто ложкой на сковороду, жарить на среднем огне до золотистой корочки. Вкусно есть со сметаной.

А если вы любите соленые оладьи, советуем приготовить их с колбасой и сыром. Необходимые продукты, вероятно, найдутся в вашем холодильнике, а на приготовление вы потратите считанные минуты.