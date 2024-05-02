Такий салат вразить поєднанням смаків: як його приготувати з куркою та чорносливом

Страва готується швидко та просто

Салатом з ананасами та куркою мало кого можна здивувати, навіть попри те, що він й досі є актуальним. А якщо приготувати салат з куркою та чорносливом.

Ви здивуєтеся, наскільки вдалим є поєднання цих смаків. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".

Як приготувати салат з куркою та чорносливом

Інгредієнти:

твердий сир;

часник;

майонез;

чорнослив;

куряче філе;

огірок;

яйця;

горіхи;

кунжут;

Спосіб приготування:

Сир натерти на великій терці та викласти у глибоку посудину. Додати подрібнений часник та майонез, перемішати. Отриману масу викласти у салатник та притиснути до дня ложкою. Зверху викласти попередньо замочений у воді та подрібнений чорнослив, покрити його тонким шаром майонезу. Куряче філе відварити, залишити охолонути та нарізати дрібними кубиками. Викласти філе у салатник, зробити майонезну сіточку. Огірки очистити, нарізати кубиками, викласти на салат, зробити майонезну сіточку. Відварені яйця натерти на терці та викласти на салат, зробити майонезну сіточку. Прикрасити салат подрібненими горіхами та кунжутом.

А якщо ви любите чорнослив, рекомендуємо приготувати неймовірний курячий рулет з чорносливом. Цей рецепт сподобається любителям поєднання солодкого з куркою.