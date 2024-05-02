Такий салат вразить поєднанням смаків: як його приготувати з куркою та чорносливом
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Страва готується швидко та просто
Салатом з ананасами та куркою мало кого можна здивувати, навіть попри те, що він й досі є актуальним. А якщо приготувати салат з куркою та чорносливом.
Ви здивуєтеся, наскільки вдалим є поєднання цих смаків. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".
Як приготувати салат з куркою та чорносливом
Інгредієнти:
- твердий сир;
- часник;
- майонез;
- чорнослив;
- куряче філе;
- огірок;
- яйця;
- горіхи;
- кунжут;
Спосіб приготування:
- Сир натерти на великій терці та викласти у глибоку посудину.
- Додати подрібнений часник та майонез, перемішати.
- Отриману масу викласти у салатник та притиснути до дня ложкою.
- Зверху викласти попередньо замочений у воді та подрібнений чорнослив, покрити його тонким шаром майонезу.
- Куряче філе відварити, залишити охолонути та нарізати дрібними кубиками.
- Викласти філе у салатник, зробити майонезну сіточку.
- Огірки очистити, нарізати кубиками, викласти на салат, зробити майонезну сіточку.
- Відварені яйця натерти на терці та викласти на салат, зробити майонезну сіточку.
- Прикрасити салат подрібненими горіхами та кунжутом.
А якщо ви любите чорнослив, рекомендуємо приготувати неймовірний курячий рулет з чорносливом. Цей рецепт сподобається любителям поєднання солодкого з куркою.