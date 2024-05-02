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Такой салат поразит сочетанием вкусов: как его приготовить с курицей и черносливом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Прекрасное сочетание вкуса для праздничного салата
Прекрасное сочетание вкуса для праздничного салата. Фото 1000.menu

Блюдо готовится быстро и просто

Салатом с ананасами и курицей мало кого можно удивить, даже несмотря на то, что он до сих пор актуален. А если приготовить салат с курицей и черносливом?

Вы удивитесь, насколько удачно сочетание этих вкусов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

  • твердый сыр;
  • чеснок;
  • майонез;
  • чернослив;
  • куриное филе;
  • огурец;
  • яйца;
  • орехи;
  • кунжут;

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на большой терке и выложить в глубокий сосуд.
  2. Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать.
  3. Получившуюся массу выложить в салатник и прижать ко дну ложкой.
  4. Сверху выложить предварительно замоченный в воде и измельченный чернослив, покрыть тонким слоем майонеза.
  5. Куриное филе отварить, оставить охладиться и нарезать мелкими кубиками.
  6. Выложить филе в салатник, сделать майонезную сеточку.
  7. Огурцы очистить, порезать кубиками, выложить на салат, сделать майонезную сеточку.
  8. Отваренные яйца натереть на терке и выложить на салат, сделать майонезную сеточку.
  9. Украсить салат измельченными орехами и кунжутом.

А если вы любите чернослив, рекомендуем приготовить невероятный куриный рулет с черносливом. Этот рецепт понравится любителям сочетания сладкого с курицей.

Теги:
#Курица #Салаты #Готовим дома