Такой салат поразит сочетанием вкусов: как его приготовить с курицей и черносливом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо готовится быстро и просто
Салатом с ананасами и курицей мало кого можно удивить, даже несмотря на то, что он до сих пор актуален. А если приготовить салат с курицей и черносливом?
Вы удивитесь, насколько удачно сочетание этих вкусов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".
Как приготовить салат с курицей и черносливом
Ингредиенты:
- твердый сыр;
- чеснок;
- майонез;
- чернослив;
- куриное филе;
- огурец;
- яйца;
- орехи;
- кунжут;
Способ приготовления:
- Сыр натереть на большой терке и выложить в глубокий сосуд.
- Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать.
- Получившуюся массу выложить в салатник и прижать ко дну ложкой.
- Сверху выложить предварительно замоченный в воде и измельченный чернослив, покрыть тонким слоем майонеза.
- Куриное филе отварить, оставить охладиться и нарезать мелкими кубиками.
- Выложить филе в салатник, сделать майонезную сеточку.
- Огурцы очистить, порезать кубиками, выложить на салат, сделать майонезную сеточку.
- Отваренные яйца натереть на терке и выложить на салат, сделать майонезную сеточку.
- Украсить салат измельченными орехами и кунжутом.
А если вы любите чернослив, рекомендуем приготовить невероятный куриный рулет с черносливом. Этот рецепт понравится любителям сочетания сладкого с курицей.