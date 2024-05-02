Такой салат поразит сочетанием вкусов: как его приготовить с курицей и черносливом

Блюдо готовится быстро и просто

Салатом с ананасами и курицей мало кого можно удивить, даже несмотря на то, что он до сих пор актуален. А если приготовить салат с курицей и черносливом?

Вы удивитесь, насколько удачно сочетание этих вкусов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ann_.and_.food".

Как приготовить салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

твердый сыр;

чеснок;

майонез;

чернослив;

куриное филе;

огурец;

яйца;

орехи;

кунжут;

Способ приготовления:

Сыр натереть на большой терке и выложить в глубокий сосуд. Добавить измельченный чеснок и майонез, перемешать. Получившуюся массу выложить в салатник и прижать ко дну ложкой. Сверху выложить предварительно замоченный в воде и измельченный чернослив, покрыть тонким слоем майонеза. Куриное филе отварить, оставить охладиться и нарезать мелкими кубиками. Выложить филе в салатник, сделать майонезную сеточку. Огурцы очистить, порезать кубиками, выложить на салат, сделать майонезную сеточку. Отваренные яйца натереть на терке и выложить на салат, сделать майонезную сеточку. Украсить салат измельченными орехами и кунжутом.

А если вы любите чернослив, рекомендуем приготовить невероятный куриный рулет с черносливом. Этот рецепт понравится любителям сочетания сладкого с курицей.