Травень ударить по гаманцю: названі знаки Зодіаку, на які чекає фінансова яма, борги та розорення

Місяць загалом не буде простим, але представникам п'яти знаків Зодіаку не пощастить найбільше

Останній місяць весни у 2024 році буде досить складним у фінансовому плані, багатьох може підмивати нерозсудливість, у зв’язку з чим будуть ризики втратити гроші.

Йдеться про такі знаки як Телець, Діва, Терези, Козоріг та Риби. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро на травень.

Тельцям випав Диявол

Ця карта говорить, що Ви будете жадібні до грошей, через що зможете наробити дурниць і піти на ризики, які не виправдають себе.

Дівам випала перегорнута Дев’ятка пентаклів

Перевернутою ця карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви приймете неправильне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися зі зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Терезам випала П’ятірка пентаклів

Ця карта попереджає, то для Вас можливо настали ті самі "чорні дні", розорення, фінансові труднощі та борги. У травні Вам може випасти необхідність економити та просити когось про допомогу з грошима.

Козорогам випала перегорнута Сімка жезлів

У Вас у травні не вдасться правильно вести свої справи, через що з фінансами Вас чекатимуть невдачі та проблеми.

Рибам випала перевернута Колісниця

Ви можете втратити контроль над емоціями, через що можуть бути проблеми та втрати, крах планів у найближчий місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки в коханні в травні за картами Таро.