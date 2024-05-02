Май ударит по кошельку: названы знаки Зодиака, которых ждет финансовая яма, долги и разорение

Месяц в целом не будет простым, но представителям пяти знаков Зодиака не повезет больше всего

Последний месяц весны в 2024 году будет довольно сложным в финансовом плане, многих может подмывать безрассудство, в связи с чем будут риски потерять деньги.

Речь идет про такие знаки как Телец, Дева, Весы, Козерог и Рыбы. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на май.

Тельцам выпал Дьявол

Эта карта говорит, что Вы будете жадны до денег, из-за чего сможете наделать глупостей и пойти на риски, которые себя не оправдают.

Девам выпала перевернутая Девятка пентаклей

Перевернутой эта карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Весам выпала Пятерка пентаклей

Эта карта предупреждает, то для Вас возможно настали те самые "черные дни", разорение, финансовые трудности и долги. В мае Вам может выпасть необходимость экономить и просить кого-то о помощи с деньгами.

Козерогам выпала перевернутая Семерка жезлов

У Вас в мае не получится правильно вести свои дела, из-за чего с финансами Вас будут подстерегать неудачи и проблемы.

Рыбам выпала перевернутая Колесница

Вы можете потерять контроль над эмоциями, из-за чего могут быть проблемы и потери, крушение планов в ближайший месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки в любви в мае по картам Таро.