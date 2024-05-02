Пасха 2024: когда нужно печь паски, основные обряды и традиции

Во время приготовления пасок нельзя шуметь

Традиционной выпечкой к светлой Пасхе является паска. Все кулинары присматриваются к различным рецептам пасхальной выпечки.

Самый главный вопрос — когда нужно печь паски. Дело в том, что это особый ритуал со своими обычаями и традициями, которые передаются из поколения в поколение. О них и расскажем вместе с "Етнографією".

Когда нужно печь паску: основные обряды и традиции

Паску нужно печь в Чистый четверг (2 мая) или же в Страстную субботу (4 мая). Начинали печь накануне – в Чистый четверг или в страстную субботу. Ни в коем случае нельзя выпекать хлеб в Страстную пятницу – в этот день вообще нельзя заниматься выпечкой.

Когда начинали печь паски, следили, чтобы в доме никто не стучал, не шумел и не ссорился. Предварительно следует надеть чистую рубашку и произнести следующие слова: "Боже, благослови эту святую пасху сделать и на тот год дождаться".

Для паски обязательно нужна пшеничная мука высокого сорта, яйца, сахар (или мед), дрожжи, масло, молоко. При вымешивании теста не стоит лениться — именно от этого зависит результат. Чтобы выпечка получилась рыхлой и долго не черствела, нужно добавить запаренное тесто. Тесто нужно брать за раз целым куском — тогда в ней не будет трещин и щелей.

Сейчас есть масса различных форм для пасок — металлические, керамические или бумажные). Смазывать их стоит нерастопленным свиным чистым без запаха смальцем или маслом.

После отправления теста в форму лучше дать ему немного подойти. Что пасха не села, ее необходимо смазывать взбитым яйцом.

Отправлять паску нужно духовку, разогретую до средней температуре и печь до готовности. Готовность проверяется с помощью соломинки: если тесто к ней не пристает — выпечка готова.

А если не хочется долго стоять у плиты — приготовьте творожную паску с печеньем. Вы и ваши близкие получат массу удовольствия.