Поцелуй в украинском языке не может быть "страстним": как правильно сказать

Украинцам рассказали, как правильно говорить о чувствах на украинском языке

Из-за ряда исторических событий многие слова из русского языка перекочевали в украинский и прижились там в виде кальки. Но языковеды подчеркивают, что употребление русизмов делает речь более неграмотной.

К примеру, в украинском языке слово страстный означает совсем не то, что в русском. На портале "Мова ДНК Нации" рассказали, как правильно описать страстный поцелуй или страстную (пылкую) речь.

Слово "страстный" касается последней недели перед Пасхой, а на русском языке звучит как "страстной". Есть "страстная" неделя, пятница и свеча.

В то же время поцелуй, чувство или любовь в украинском языке бывают только "пристрасними". Синонимы к этому слову "палкий" и "шалений".

Стоит обратить внимание, что в словах "страсний" и "пристрасний" выпадает буква "т" и говорить "страстний" или "пристрастний" нерпавильно. Как утверждает языковед Александр Авраменко, это связано с тем, украинский язык благозвучный.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в украинском языке назвать взаимоотношения между людьми — "стосунки", "відносини" или "взаємини". Эксперты дали точный ответ.