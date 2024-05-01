Це знищить квітку: як не можна обрізати орхідею

Проста процедура може бути виконана з помилками

Гарні та ніжні орхідеї вимогливі до місця розташування, температури та вологості у кімнаті. Ще однією важливою частиною догляду за цими квітами є обрізка.

Ідеальний час для обрізання орхідей — після цвітіння. Потрібно дочекатися, коли квіти зав’януть, а стебло стане жовтим або коричневим. Процедуру обрізки орхідей досить проводити раз на рік, якщо з’являться особливі причини.

Може здатися, що в обрізці орхідей немає нічого складного. Але все ж деякі люди припускаються помилок, які призводять до псування рослини, пише Merkur.

Недбале видалення повітряного коріння

Завжди необхідно зрізати тільки коричневі частини, що відмерли. Важливо не пошкодити здорове повітряне коріння.

Сильна обрізка стебла

Фаленопсиси після цвітіння можуть знову давати квіти на тому самому стеблі. Але надмірне обрізання може перешкодити зростанню нових квіток. Найкраще зрізати стебло над другим або третім вічком, щоб звільнити місце для нових бутонів. Якщо орхідея не зацвітає одразу після обрізки, у цьому немає нічого незвичайного. Переконайтеся, що ви правильно обрізали та дайте рослині три-п’ять місяців на регенерацію.

Брудні інструменти

Найпоширеніша помилка – відсутність дезінфекції інструментів. Неправильно очищені ножиці та ножі можуть стати переносниками хвороб та вплинути на зростання орхідей. Продезінфікуйте інструменти запальничкою або спиртом до та після обрізки, щоб забезпечити здоров’я рослин. Місця зрізів на орхідеях можна обробити корицею.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти необхідно обов’язково обрізати навесні. Завдяки цьому вони будуть довше і краще цвісти.