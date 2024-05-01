Это уничтожит цветок: как нельзя обрезать орхидею

Простая процедура может быть выполнена с ошибками

Красивые и нежные орхидеи требовательны к месту расположения, комнатной температуре и влажности. Еще одной важной частью ухода за этими комнатными цветами является обрезка.

Идеальное время для обрезки орхидей — после цветения. Нужно дождаться, когда цветы завянут, а стебель станет желтым или коричневым. Процедуру обрезки орхидей достаточно один раз в год, если не появятся особые причины.

Может показаться, что в обрезке орхидей нет ничего сложного. Но все же некоторые люди допускают ошибки, которые приводят к порче растения, пишет Merkur.

Небрежное удаление воздушных корней

Всегда необходимо срезать только коричневые, отмершие части. Важно не повредить здоровые воздушные корни.

Сильная обрезка стебля

Фаленопсисы после цветения могут снова давать цветы на том же стебле. Но чрезмерная обрезка может помешать росту новых цветов. Лучше всего срезать стебель над вторым или третьим глазком, чтобы освободить место для новых цветов. Если орхидея не зацветает сразу после обрезки, в этом нет ничего необычного. Убедитесь, что вы правильно обрезали и дайте растению три-пять месяцев на регенерацию.

Грязные инструменты

Часто встречаемая ошибка – отсутствие дезинфекции инструментов. Неправильно очищенные ножницы и ножи могут стать переносчиками болезней и повлиять на рост орхидей. Продезинфицируйте инструменты зажигалкой или спиртом до и после обрезки, чтобы обеспечить здоровье растений. Места срезов на орхидеях можно обработать корицей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы необходимо обязательно обрезать весной. Благодаря этому они будут дольше и лучше цвести.