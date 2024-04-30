Ви могли про це не знати: чи можна підживлювати орхідеї під час цвітіння

Орхідеї можуть осипатися з неочікуваної причини

Орхідеї — досить примхливі кімнатні рослини, яким потрібен правильний догляд. У певний момент вони скидають квіти. Тоді люди починають активно підживлювати орхідеї, щоб вони продовжували цвісти. Зараз розповімо, чи правильно це робити.

Є різні причини, чому орхідеї починають осипатися, пише Ukr.media. Зокрема, це може статися через надлишок поживних речовин у рослині. Тому експерти радять вносити добриво в цю рослину до появи перших бутонів. Коли вони вже з'явились, будь-яке підживлення слід припинити.

Коли орхідея вже цвіте, її можна підгодовувати максимально — один раз на місяць. Водночас рекомендується розводити добриво на половину чистою водою.

Зверніть увагу, що правильно підживлювати рослини таким чином, щоб розчин не потрапляв на листя та квіти. Їх треба обробляти з розпилювача теплою водою. Також варто протирати листя орхідеї від пилу вологою ганчіркою чи тканиною.

Раніше "Телеграф" писав про те, як можна оживити зів'ялу орхідею. Важливо як мінімум перевірити коріння та підібрати правильний субстрат. Також слід налагодити вчасний полив і обрати добре освітлене місце.