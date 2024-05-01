Вставте фольгу в пульт: лайфхак допоможе усунути неприємну проблему

Несподіване застосування фольги

Алюмінієва фольга часто використовується у будинку. Найчастіше її використовують у кухні — для випічки, очищення овочів чи упаковки продуктів. Але фольга має ще багато цікавих застосувань, завдяки яким можна розв'язати безліч проблем у будинку. Один із них стосується пульта від телевізора.

Лайфхаком поділився автор YouTube-каналу SmartFox.

Алюмінієва фольга замінить батарейку на пульті

Фольга може відбивати та поглинати радіохвилі, а також проводити електрику. Це робить її дуже корисною під час розв'язання поширеної проблеми з пультом для телевізора.

Для правильної роботи пульта потрібні батарейки. Однак часто, коли вони сідають, під рукою може не виявитися змінної батарейки формату АА. Виявляється, таку батарейку можна легко замінити шматочком фольги та маленькою батарейкою ААА.

Все, що потрібно зробити, це відірвати шматок фольги, згорнути його та вставити в пульт разом із батарейками формату ААА. Фольгу слід помістити у зазор між наконечником батарейки та пружиною так, щоб батарейка не бовталася.

Завдяки цьому простому методу навіть за відсутності відповідних батарейок можна якийсь час продовжувати користуватися пультом.

Фольгу також можна використовувати для прибирання в санвузлі. "Телеграф" розповідав, як це зробити.