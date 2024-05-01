Вставьте фольгу в пульт: лайфхак решит досадную проблему

Неожиданное применение фольги

Алюминиевая фольга часто используется в доме. Чаще всего ее применяют в кухне — для выпечки, очистки овощей или упаковки продуктов. Но у фольги есть еще много интересных применений, благодаря которым можно решить множество проблем в доме. Один из них касается пульта от телевизора.

Лайфхаком поделился автор YouTube-канала SmartFox.

Алюминиевая фольга заменит батарейку в пульте

Фольга может отражать и поглощать радиоволны, а также проводить электричество. Это делает ее очень полезной при решении распространенной проблемы с пультом для телевизора.

Для правильной работы пульта необходимы батарейки. Однако зачастую, когда они садятся, под рукой может не оказаться сменной батарейки формата АА. Оказывается, такую батарейку можно легко заменить кусочком фольги и маленькой батарейкой ААА.

Все, что нужно сделать, это оторвать кусок фольги, свернуть его и вставить в пульт вместе с батарейками формата ААА. Фольгу следует поместить в зазор между наконечником батарейки и пружиной так, чтобы батарейка не болталась.

Благодаря этому простому методу даже при отсутствии подходящих батареек можно какое-то время продолжать пользоваться пультом.

Фольгу также можно использовать для уборки в санузле. "Телеграф" рассказывал, как это сделать.