Метеорит у Вальпургієву ніч: астролог пояснила, наскільки це поганий це знак для України

Сьогодні – особливий день, який буває раз на рік

Сьогодні вночі українці могли побачити в небі дивні спалахи. Незвичне явище помітили в низці українських областей. Зокрема, йдеться про Сумську, Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області. "Телеграф" розібрався, що це може бути і чи є в цьому поганий знак?

Головна версія, яку розглядають сьогодні: спалах у небі спричинило падіння метеорита. 20 квітня в коментарі УНН астроном Олексій Стєклов попереджав, що такі спалахи на небі можуть спостерігатись до початку травня:

"Очікується метеоритний потік з Лірид, і такі фрагменти ще можуть прилітати, – сказав вчений. – Метеоритні потоки перебувають на піку активності від п’яти до 10 днів".

Тобто Ліриди – це щорічне вражаюче небесне шоу.

Щороку Земля, рухаючись своєю орбітою навколо Сонця, перетинає орбіту комети C/1861 G1 Thatcher, яка внаслідок взаємодії з сонячним вітром залишила на своєму шляху велику кількість пилу та дрібних уламків. Відповідно, цей кометний пил та уламки продовжують рухатися вздовж орбіти комети, а також розпорошуються на значні відстані від неї.

У другій половині квітня зазвичай Земля наближається до траєкторії цієї комети і, відповідно, на нічному небі можна спостерігати метеорний потік – до 15-20 небесних тіл на годину. Цей зорепад називають Ліридами, оскільки радіант – умовна точка "вильоту" метеорів – знаходиться у сузір'ї Ліри.

Фірмовий знак Лірид – вони не залишають довгих палаючих "хвостів", їхня ознака – яскраві спалахи або так звані вогненні кулі.

Однак цікаво, що дане небесне явище спостерігалось саме у Вальпургієву ніч – такий собі український Хеловін. Чи немає в цій події негативного знаку? І чому саме цього дня нам ніби "підсвітили" згори?

Ведична астрологиня Наталія Науменко звертає увагу на те, що 1 травня запускається новий позитивний період для України, насичений підтримкою і фінансуванням з-за кордону, та й у цілому – успіхом. Цей період триватиме дев’ять місяців.

– Сьогодні з точки зору ведичної астрології Джйотиш (jyotis — "світло, небесне світило". – Ред.), особливий день, який буває раз на рік, – пояснює астролог. – Сьогодні дуже важлива планета Юпітер, котра відповідає за благополуччя, успіх, удачу, мудрість змінила своє положення. Вона перейшла у знак Тельця.

До цього Юпітер тривалий час був у поєднанні з Ураном у войовничому знакові Овна. Як результат – ми бачили багато пожеж, катаклізмів, потопів тощо. Найактивніша фаза цього поєднання – останні півтора місяці.

Щодо впливу на Україну Наталія Науменко звертає увагу, що астрологи вивчають дві карти нашої держави: День референдуму (1 грудня 1991 року) і День Незалежності (24 серпня 1991 року).

– Якщо брати карту України на день проведення референдуму, то Юпітер переходить в 12-й дім карти України. Він пов'язаний з іноземними інвестиціями. Тобто, інвестицій в Україну може стати більше. Якщо розглядати карту, побудовану на момент оголошення Незалежності, то Юпітер потрапляє в 6-й дім гороскопу – зону боргів. З одного боку, нам дають фінансування, з іншого – ми через нього влазимо у борги.

Однак з 25 травня у України починається дуже сприятливий період, коли нам щаститиме в усьому. Головне скористатись цим періодом, – наголошує ведична астрологиня.