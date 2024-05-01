Метеорит в Вальпургиеву ночь: астролог объяснила, насколько это плохой знак для Украины

Сегодня – особый день, который бывает раз в году

Сегодня ночью украинцы могли увидеть в небе удивительные вспышки. Необычное явление было замечено в ряде украинских областей. В частности, речь идет о Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Телеграф разобрался, что это может быть и есть ли в этом плохой знак?

Главная версия, которую рассматривают сегодня: вспышка в небе повлекла за собой падение метеорита. 20 апреля в комментарии УНН астроном Алексей Стеклов предупреждал, что такие вспышки на небе могут наблюдаться до начала мая:

"Ожидается метеоритный поток из Лирид, и такие фрагменты еще могут прилетать, – сказал ученый. – Метеоритные потоки находятся на пике активности от пяти до десяти дней".

То есть Лириды – это ежегодное впечатляющее небесное шоу.

Ежегодно Земля, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, пересекает орбиту кометы C/1861 G1 Thatcher, которая в результате взаимодействия с солнечным ветром оставила на своем пути большое количество пыли и мелких обломков. Соответственно, эта кометная пыль и обломки продолжают двигаться вдоль орбиты кометы, а также распыляются на значительные расстояния от нее.

Во второй половине апреля Земля обычно приближается к траектории этой кометы и, соответственно, на ночном небе можно наблюдать метеорный поток – до 15-20 небесных тел в час. Этот звездопад называют Лиридами, поскольку радиант – условная точка их "вылета" – находится в созвездии Лиры.

Фирменный знак Лирид – они не оставляют длинных горящих "хвостов", их признак – яркие вспышки или так называемые огненные шары.

Однако интересно, что данное небесное явление наблюдалось именно в Вальпургиеву ночь – украинский Хэллоуин. Нет ли в этом событии негативного знака? И почему именно в этот день нам будто "подсветили" сверху?

Ведическая астрология Наталья Науменко обращает внимание на то, что 1 мая запускается новый позитивный период для Украины, насыщенный поддержкой и финансированием из-за рубежа, а с 25 мая — и в целом успехом. Этот период будет длиться около 9 месяцев

– Сегодня с точки зрения ведической астрологии Джьотиш (jyotis – "свет, небесное светило". – Ред .), особый день, который бывает раз в году, – объясняет астролог. – Сегодня очень важная планета Юпитер, отвечающая за благополучие, успех, удачу, мудрость изменила свое положение. Она перешла в знак Тельца.

До этого Юпитер долгое время находился в сочетании с Ураном в воинственном знаке Овна. Как результат – мы видели много пожаров, катаклизмов, потопов и т.д. Самая активная фаза этого сочетания – последние полтора месяца.

Относительно влияния на Украину Наталья Науменко обращает внимание, что астрологи изучают две карты нашего государства: День референдума (1 декабря 1991) и День Независимости (24 августа 1991).

– Если брать карту Украины на день проведения референдума, то Юпитер переходит в 12-й дом карты Украины. Он связан с иностранными инвестициями. То есть инвестиций в Украину может стать больше. Если рассматривать карту, построенную на момент объявления Независимости, то Юпитер попадает в 6-й дом гороскопа – зону долгов. С одной стороны, нам дают финансирование, с другой – мы через него влезаем в долги.

Однако с 25 мая у Украины начинается очень благоприятное время, когда нам будет везти, причем практически во всем. Главное — воспользоваться этим периодом, – отмечает ведическая астролог.