Колишня учасниця "Холостяка" стала віртуальною речницею МЗС: що про неї відомо (фото)

Цю речницю добре пам'ятають глядачі шоу "Холостяк"

Сьогодні, 1 травня, Міністерство закордонних справ України представило свою віртуальну речницю. Її назвали Вікторія ШІ — створили за допомогою штучного інтелекту. Цікаво, що її прототипом стала реальна людина, яку впізнали чимало прихильників романтичного реаліті.

Для створення нової консульської представниці використали образ Розалі Номбре. Це учасниця 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" з Михайлом Заливакою, пише "Телеграф". Вона повідомлятиме новини консульства на офіційному сайті, у соцмережах, а також у разі потреби, буде вмикатися в прямі ефіри на телебаченні та радіо.

Дівчина родом із Донецька. Відомо, що її мама є доцентом кафедри математики та інформатики. А от з батьком — вона не спілкується. Розалі навчалась у Харківському національному університеті на факультеті фінансів, банківської справи та страхування. За фахом Номбре не працювала жодного дня.

Розалі позиціонує себе співачкою та моделлю. Також вона захоплюється грою на фортепіано та графічним дизайном.

Розалі Номбре

Дівчина брала участь у шоу "Холостяк", бо хотіла створити сім'ю. Цікаво, що вона була знайома з головним героєм проєкту — Михайлом Заливакою ще до проєкту. Вони познайомилися в караоке-барі, де вона працювала співачкою. Тоді вони почали стежити один за одним у інстаграмі. Але комунікація зав'язалась саме на романтичному реаліті.

Однак, стосунки між Заливако та Номбре не склалися. Михайло попрощався з дівчиною у фіналі шоу та обрав тур-агентку Анну Богдан.

З інстаграму Розалі зрозуміло, що зараз вона активно подорожує — побувала у Франції, Іспанії, Кенії, Італії, Єгипті та Греції.

Розалі Номбре в Іспанії

Розалі Номбре в Італії

Розалі Номбре у Франції

Також дівчина поширює фото з стильних фотосесій та записує ролики, де ділиться своїми дуками.

Розалі Номбре

Розалі Номбре

Розалі Номбре

Наприкінці 2023 року Номбре дівчина оприлюднила світлину зі своїм коханим. Пара виглядала гармонійно та щасливо.

Розалі зі своїм обранцем

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