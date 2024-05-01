Бывшая участница "Холостяка" стала виртуальным пресс-секретарем МИД: что о ней известно (фото)

Этого пресс-секретаря хорошо помнят зрители шоу "Холостяк"

Сегодня, 1 мая, Министерство иностранных дел Украины представило своего виртуального пресс-секретаря. Ее назвали Виктория ИИ – создали с помощью искусственного интеллекта. Интересно, что ее прототипом стал реальный человек, которого узнали немало поклонников романтического реалити.

Для создания новой консульской представительницы был использован образ Розали Номбре. Это участница 11 сезона романтического реалити "Холостяк" с Михаилом Заливакой, пишет "Телеграф". Она будет сообщать новости консульства на официальном сайте, в соцсетях, а также в случае необходимости будет включаться в прямые эфиры на телевидении и радио.

Девушка родом из Донецка. Известно, что ее мать является доцентом кафедры математики и информатики. А вот с отцом – она не общается. Розали училась в Харьковском национальном университете на факультете финансов, банковского дела и страхования. По специальности Номбре не работала ни дня.

Розали позиционирует себя певицей и моделью. Также она увлекается игрой на фортепиано и графическим дизайном.

Розали Номбре

Девушка принимала участие в шоу "Холостяк", потому что хотела создать семью. Интересно, что она была знакома с главным героем проекта – Михаилом Заливакой еще до проекта. Они познакомились в караоке баре, где она работала певицей. Тогда они стали следить друг за другом в инстаграмме. Но коммуникация завязалась именно на романтическом реалити.

Однако отношения между Заливако и Номбре не сложились. Михаил попрощался с девушкой в финале шоу и выбрал тур-агентку Анну Богдан.

Из инстаграмма Розали ясно, что сейчас она активно путешествует — побывала во Франции, Испании, Кении, Италии, Египте и Греции.

Розали Номбре в Испании

Розали Номбре в Италии

Розали Номбре во Франции

Также девушка распространяет фото из стильных фотосессий и записывает ролики, где делится своими мыслями.

Розали Номбре

Розали Номбре

Розали Номбре

В конце 2023 года Номбре девушка обнародовала фотографию со своим любимым. Пара выглядела гармонично и счастливо.

Розали со своим избранником

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