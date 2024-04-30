Моем окна без разводов: какие копеечные средства для этого нужны

Стекло будет блистать чистотой благодаря некоторым хитростям

Казалось бы, помыть окна — не такое уж сложное дело. Однако бывает, что магазинные средства для чистки стекла оказываются неэффективными. Здесь пригодятся простые народные средства.

Чтобы качественно отполировать стекло, вам нужно приготовить один простой раствор, пишет Ukr.media. Возьмите 5 капель йода и разведите их в 1 литре воды. Умачивайте в жидкости бумажные полотенца и вымывайте окна. Если они очень грязные – нужно это сделать дважды. После этого все нужно вытереть насухо.

Эксперты также советуют использовать для чистки именно дистиллированную воду, а не обычную. Ибо водопроводная вода — обычно более жесткая из-за своего состава. Перед тем, как мыть окна, их нужно протереть губкой, предварительно смоченной в дистиллированной воде.

Вместо покупных чистящих стекол, возьмите обычный уксус. Разбавьте вещество с водой в пропорции 1:1 и перелейте в распылитель. Опрыскивайте стекло и чистите его.

После того, как кончили мыть окно, важно вытереть его досуха. И здесь многие люди допускают ошибку: начинают вытирать стекло полотенцем или хлопчатобумажной тряпкой. Но проблема в том, что они оставят маленькие ворсинки на поверхностях.

Раньше использовали газету по этому делу, но сейчас есть удачная альтернатива — салфетки из микрофибры. Такая вещь хорошо впитает лишнюю влагу и удалит все от воды следы.

Недавно "Телеграф" писал, как почистить унитаз с помощью фольги. Возьмите еще хозяйственное мыло и зубную пасту. Этот метод очень простой, но в то же время мега эффективен.