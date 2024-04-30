Про це багато хто забуває: що обов’язково робити з пральною машиною

Дізнайтеся, як запобігти поломці пральної машини

Прання одягу здається звичайним завданням, яке неможливо виконати неправильно, але це не зовсім так. Багато людей постійно роблять ту саму помилку, яка в довгостроковій перспективі може призвести до поломки приладу.

Для прання достатньо завантажити в барабан одяг, додати пральний порошок, вибрати програму та запустити машинку. З цим може впоратися будь-який користувач. Але багато хто забуває періодично чистити машину зсередини. Якщо не доглядати техніку, з часом на випраному одязі може з’явитися пліснява та грибок.

Як почистити пральну машину

Найпростіший спосіб очистити пральну машину час від часу запускати її з порожнім барабаном на програму прання з високою температурою. Багато нових моделей пральних машин мають спеціальний цикл очищення, в якому заздалегідь задаються час та температура води.

Якщо у вас немає цього циклу, додайте в дозатор 1/2 склянки рідкого хлорного відбілювача або заповніть дозатор до максимальної позначки та запустіть звичайний цикл із гарячою водою, радить Goodhousekeeping.

Відбілювач можна замінити капсулою для посудомийної машини. Цей засіб чудово очистить барабан і збереже чистоту усередині пральної машини.

Деякі люди також рекомендують чистити пральну машину оцтом. Налийте в пральну машину невелику кількість оцту та запустіть програму прання. Цей метод ефективний і добре справляється з пліснявою. Але його не рекомендується використовувати дуже часто. Оцет може легко пошкодити компоненти пральної машини.

Для гарної роботи пральної машини важливо очищати й фільтр приладу. Раніше "Телеграф" докладно розповідав, як це правильно робити.