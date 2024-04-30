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Об этом многие забывают: что обязательно делать со стиральной машиной

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Простая процедура избавит от серьезных проблем
Простая процедура избавит от серьезных проблем. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Узнайте, как предотвратить поломку стиральной машины

Стирка одежды кажется обыденной задачей, которую невозможно выполнить неправильно, но это не совсем так. Многие люди постоянно совершают одну и ту же ошибку, которая в долгосрочной перспективе может привести к поломке прибора.

Достаточно загрузить в барабан одежду, добавить стиральный порошок, выбрать программу и запустить машинку. С этим может справиться любой пользователь. Но многие забывают периодически чистить машинку изнутри. Если не ухаживать за техникой со временем на постиранной одежде может появиться плесень и грибок.

Как почистить стиральную машину

Самый простой способ очистить стиральную машину — время от времени запускать ее с пустым барабаном на программу стирки с высокой температурой. Многие новые модели стиральных машин имеют специальный цикл очистки, в котором заранее задаются время и температура воды.

Если у вас нет этого цикла, добавьте в дозатор 1/2 стакана жидкого хлорного отбеливателя или заполните дозатор до максимальной отметки и запустите обычный цикл с горячей водой, советует Goodhousekeeping.

Отбеливатель можно заменить капсулой для посудомоечной машины. Это средство прекрасно очистит барабан и сохранит чистоту внутри стиральной машины.

Некоторые люди также рекомендуют чистить стиральную машину уксусом. Налейте в стиральную машину небольшое количество уксуса и запустите программу стирки. Этот метод эффективен и отлично справляется с плесенью. Но его не рекомендуется использовать сильно часто. Уксус может легко повредить компоненты стиральной машины.

Для хорошей работы стиральной машины немаловажно очищать и фильтр прибора. Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как это правильной делать.

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