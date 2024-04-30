Ви власноруч вбиваєте смартфон: яка звичка користувачів шкодить пристрою

Ви вкорочуєте життя вашому смартфону

Одна, на перший погляд, невинна звичка буквально вбиває ваш смартфон. Мало хто знає про це і повторює цю помилку щодня. Раніше ми розповідали, як зарядити смартфон удвічі швидше, а тепер ділимося, чому не можна залишати його на ніч у розетці.

Так, це дуже зручно — під’єднав пристрій до живлення — і зранку можна спокійно йти у справах, не чекаючи, поки телефон зарядиться. Однак, як виявилося, робити це категорично заборонено. Про це розповіли на Уніан.

Чому не можна заряджати смартфон цілу ніч

Річ у тім, що вночі смартфон заряджається до 100%, але поки він знаходиться біля розетки, у пристрої активуються внутрішні процеси. Якщо ваш гаджет ще й під'єднаний до мережі Wi-Fi, система буде автоматично оновлюватися, будуть завантажуватися дані з різних додатків і ще безліч схожих операцій.

У компаніях-виробниках стверджують, що тримати 100%-вий рівень зарядки постійно – небезпечно. Краще, щоб ваш пристрій мав трохи менший заряд батареї. Найкраще — дотримуватися правила "20-80". Так акумулятор буде працювати ефективніше, а телефон прослужить набагато довше.

Як правильно заряджати телефон вночі

Деякі смартфони оснащені функцією обмеження надходження енергії. На iPhone це 80%. Так термін служби батареї значно збільшується.

Водночас в Google Play є корисний додаток AccuBattery. Там можна встановити відсоток заряду, і приходитиме сповіщення про припинення підзарядки. Таким чином, навіть якщо ви залишатимете смартфон на зарядці на ніч, продуктивність гаджета збережеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити, чи оригінальний ваш IPhone. Ми назвали кілька чинників.