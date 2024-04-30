Простіше, ніж ви можете уявити: як перевірити, чи оригінальний ваш IPhone

Не варто купувати копію IPhone, навіть якщо ціна дуже спокуслива

Нерідко під час покупки IPhone можна натрапити на шахраїв, які продають підробки. На щастя, це можна легко та швидко перевірити. Раніше ми розповідали, що робити, якщо IPhone не вмикається, а тепер ділимося, як перевірити, чи він оригінальний.

Підроблений IPhone не лише не прослужить вам довго, а буде багато проблем під час його використання. Як перевірити, чи в ваші потрапив оригінальний смартфон від Apple, розповіли на Уніан.

Як перевірити IPhone на оригінальність за зовнішніми ознаками

чіткий надрукований логотип Apple;

на коробці та на телефоні ті ж самі цифри;

на корпусі немає тріщин та сколів;

NanoSIM;

глянцевий екран (на підробках він матовий);

Face ID і Touch ID ідеально функціонують;

заводська плівка;

гарантія.

Один із найважливіших показників — ціна. Підробки IPhone коштують мало, тому це ще один спосіб перевірити оригінальність ґаджета. Подивіться вартість пристрою на офіційному сайті Apple, якщо ви в пошуках одної з останніх моделей. Також оригінальний IPhone навіть, якщо він вийшов 10 років тому, не може коштувати дешевше, ніж сучасна копія.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон не бачить зарядний пристрій. Ми назвали чотири поширені причини та їх вирішення.