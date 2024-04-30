Вы собственноручно убиваете смартфон: какая привычка пользователей вредит устройству

Вы укорачиваете жизнь вашему смартфону

Одна, на первый взгляд, безобидная привычка буквально убивает ваш смартфон. Мало кто знает об этом и повторяет эту ошибку каждый день. Раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон вдвое быстрее, а теперь делимся, почему нельзя оставлять его на ночь в розетке.

Да, это очень удобно – подключил устройство к питанию – и утром можно спокойно идти по делам, не дожидаясь, пока телефон зарядится. Однако, как выяснилось, делать это категорически запрещено. Об этом рассказали на Униане.

Почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

Дело в том, что ночью смартфон заряжается до 100%, но пока он находится в розетке, в устройстве активируются внутренние процессы. Если ваш гаджет еще подключен к сети Wi-Fi, система будет автоматически обновляться, будут загружаться данные из различных приложений и еще множество схожих операций.

В компаниях-производителях утверждают, что держать 100%-ный уровень зарядки постоянно – опасно. Лучше, чтобы устройство имело меньший заряд батареи. Лучше всего соблюдать правила "20-80". Так аккумулятор будет работать более эффективно, а телефон прослужит гораздо дольше.

Как правильно заряжать телефон ночью

Некоторые смартфоны оснащены функцией ограничения поступления энергии. На iPhone это 80%. Так срок службы батареи значительно увеличивается.

В то же время в Google Play есть полезное приложение AccuBattery. Там можно установить процент заряда, и будет приходить уведомление о прекращении подзарядки. Таким образом, даже если вы будете оставлять смартфон на зарядке на ночь, производительность гаджета сохранится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить, оригинальный ли ваш iPhone. Мы назвали несколько факторов.