Вы собственноручно убиваете смартфон: какая привычка пользователей вредит устройству
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Вы укорачиваете жизнь вашему смартфону
Одна, на первый взгляд, безобидная привычка буквально убивает ваш смартфон. Мало кто знает об этом и повторяет эту ошибку каждый день. Раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон вдвое быстрее, а теперь делимся, почему нельзя оставлять его на ночь в розетке.
Да, это очень удобно – подключил устройство к питанию – и утром можно спокойно идти по делам, не дожидаясь, пока телефон зарядится. Однако, как выяснилось, делать это категорически запрещено. Об этом рассказали на Униане.
Почему нельзя заряжать смартфон всю ночь
Дело в том, что ночью смартфон заряжается до 100%, но пока он находится в розетке, в устройстве активируются внутренние процессы. Если ваш гаджет еще подключен к сети Wi-Fi, система будет автоматически обновляться, будут загружаться данные из различных приложений и еще множество схожих операций.
В компаниях-производителях утверждают, что держать 100%-ный уровень зарядки постоянно – опасно. Лучше, чтобы устройство имело меньший заряд батареи. Лучше всего соблюдать правила "20-80". Так аккумулятор будет работать более эффективно, а телефон прослужит гораздо дольше.
Как правильно заряжать телефон ночью
Некоторые смартфоны оснащены функцией ограничения поступления энергии. На iPhone это 80%. Так срок службы батареи значительно увеличивается.
В то же время в Google Play есть полезное приложение AccuBattery. Там можно установить процент заряда, и будет приходить уведомление о прекращении подзарядки. Таким образом, даже если вы будете оставлять смартфон на зарядке на ночь, производительность гаджета сохранится.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить, оригинальный ли ваш iPhone. Мы назвали несколько факторов.