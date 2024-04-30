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Вы собственноручно убиваете смартфон: какая привычка пользователей вредит устройству

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Оставлять телефон на зарядке на ночь запрещено
Оставлять телефон на зарядке на ночь запрещено. Фото Freepik

Вы укорачиваете жизнь вашему смартфону

Одна, на первый взгляд, безобидная привычка буквально убивает ваш смартфон. Мало кто знает об этом и повторяет эту ошибку каждый день. Раньше мы рассказывали, как зарядить смартфон вдвое быстрее, а теперь делимся, почему нельзя оставлять его на ночь в розетке.

Да, это очень удобно – подключил устройство к питанию – и утром можно спокойно идти по делам, не дожидаясь, пока телефон зарядится. Однако, как выяснилось, делать это категорически запрещено. Об этом рассказали на Униане.

Почему нельзя заряжать смартфон всю ночь

Дело в том, что ночью смартфон заряжается до 100%, но пока он находится в розетке, в устройстве активируются внутренние процессы. Если ваш гаджет еще подключен к сети Wi-Fi, система будет автоматически обновляться, будут загружаться данные из различных приложений и еще множество схожих операций.

В компаниях-производителях утверждают, что держать 100%-ный уровень зарядки постоянно – опасно. Лучше, чтобы устройство имело меньший заряд батареи. Лучше всего соблюдать правила "20-80". Так аккумулятор будет работать более эффективно, а телефон прослужит гораздо дольше.

Как правильно заряжать телефон ночью

Некоторые смартфоны оснащены функцией ограничения поступления энергии. На iPhone это 80%. Так срок службы батареи значительно увеличивается.

В то же время в Google Play есть полезное приложение AccuBattery. Там можно установить процент заряда, и будет приходить уведомление о прекращении подзарядки. Таким образом, даже если вы будете оставлять смартфон на зарядке на ночь, производительность гаджета сохранится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить, оригинальный ли ваш iPhone. Мы назвали несколько факторов.

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