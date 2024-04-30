Уборка без лишних усилий: простые правила, которые помогут поддерживать чистоту в доме

Если превратить эти правила в привычку, дом всегда будет чистым

Уборка у большинства ассоциируется с изнурительной работой, серьезной нагрузкой и утомлением. Однако, есть несколько лайфхаков, которые упростят поддержание чистоты в доме. "Телеграф" уже рассказывал, как удалить вмятины от ножек мебели на ковре, а сегодня делится, как упростить уборку в доме.

Эти полезные советы для хозяек мы нашли в одном из старых выпусков журнала "Натали". Такие подсказки точно помогут быстро и эффективно привести в порядок дом и поддерживать в нем чистоту.

Простые правила для поддержания чистоты в доме

Попробуйте выполнять несколько дел сразу. Например, ожидая, пока разогревается духовка, помойте посуду или загрузите посудомоечную машину. Когда моете руки — протрите раковину или зеркало в ванной. Пока разогревается еда в микроволновке — протрите столешницы или обеденный стол.

Взяв вещь — положите ее на место. Эта простая установка поможет избежать накопления вещей и предметов в разных местах в доме. У каждой вещи должно быть свое место.

Держите все нужное под рукой. Эта простая привычка сэкономит время на поиски необходимой вещи — будь-то флешка, украшения или документы.

Чтобы ванная всегда была чистой. После душа сразу же наведите порядок на полках и протрите зеркала. Тогда не придется отдельно уделять время на уборку ванной комнаты.

Не бойтесь избавляться от хлама. Привычка накапливать все с формулировкой: "вдруг пригодится" совершенно не работает. Не пригодится — просто выбрасывайте хлам из дома. А когда что-нибудь понадобится — просто купите новое.

Когда эти навыки и установки войдут у вас в привычку, поверьте, ваш дом будет намного чище и свежее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убирать и ухаживать за люстрами, торшерами и бра. Эти подсказки и лайфхаки точно помогут быстро и эффективно убирать предметы "электрического" декора.