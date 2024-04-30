Буде працювати набагато швидше: як покращити сигнал Wi-Fi роутера самостійно

Прості дії покращать сигнал роутера

У сучасному світі інтернет — невід’ємна частина життя кожної людини. Багато хто використовує його для розваг, однак велика частина людей працює дистанційно, що й потребує роботи інтернету без перебоїв та зависань. Раніше ми розповідали, куди поставити роутер, щоб інтернет "літав".

Поганий сигнал спричиняє багато незручностей та дискомфорту. Як це виправити, розповіли на gsminfo.

Як покращити якість сигналу Wi-Fi роутера

Додаткова антена

Радіочастоти антени роутера часто бувають не надто потужними, бо до нього підключають багато пристроїв. Антену обкручуємо фольгою — це створить додатковий електромагнітний резонанс і покращує силу радіохвиль.

Не перенавантажуйте пристрій

Що більше буде під'єднано пристроїв до роутера, то швидше він нагрівається. Це погано впливає на передачу сигналу між пристроями. Для того, щоб інтернет швидше працював, відключіть пристрої, які у цей момент вам не потрібні.

Скоротіть відстань

Розташуйте роутер близько до місця використання інтернету. Так ви зменшите довжину радіохвилі, чим підвищите швидкість інтернету.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити, чи оригінальний ваш IPhone. Це легко дізнатися за зовнішніми ознаками.