Будет работать гораздо быстрее: как улучшить сигнал Wi-Fi роутера самостоятельно

Простые действия улучшат сигнал роутера

В современном мире интернет – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Многие используют его для развлечений, однако большая часть людей работает дистанционно, что и нуждается в работе интернета без перебоев и зависаний. Раньше мы рассказывали, куда поставить роутер, чтобы интернет "летал".

Плохой сигнал вызывает множество неудобств и дискомфорта. Как это исправить, рассказали на gsminfo.

Как улучшить качество сигнала Wi-Fi роутера

Дополнительная антенна

Радиочастоты антенны роутера часто бывают не слишком мощными, потому что к нему подключают многие устройства. Антенну обкручиваем фольгой – это создаст дополнительный электромагнитный резонанс и улучшает силу радиоволн.

Не перегружайте устройство

Чем больше будет подключено устройств к роутеру, тем быстрее он нагревается. Это плохо влияет на передачу сигнала между устройствами. Для того чтобы интернет быстрее работал, отключите устройства, которые в этот момент вам не нужны.

Сократите расстояние

Разместите роутер близко к месту использования Интернета. Так вы снизите длину радиоволны, чем повысите скорость интернета.

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