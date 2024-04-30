Мінімум зусиль, але максимум результату: як відбілити тюль в домашніх умовах

Відбілити тюль можна, не використовуючи агресивну хімію

Білосніжний та свіжий тюль прикрашає кімнату і робить її більш затишною. Однак він має здатність забруднюватись і навіть покриватися жовтим нальотом. Повернути тюлю білизну, можна за допомогою дешевого засобу в домашніх умовах.

Для цього вам знадобиться звичайна кам’яна сіль. Не варто використовувати морську, гімалайську чи йодовану сіль. Ефективним лайфхаком поділилися на veseldom.com.

Як відбілити тюль за допомогою солі

Вам знадобляться:

вода — 4 л;

пральний порошок — 100 г;

сіль — 4 ст. л.

Як застосовувати

Набираємо у глибоку миску теплу воду і насипаємо сіль. Перемішуємо. Додаємо в сольовий розчин пральний порошок. Перемішуємо. У готовий розчин занурюємо тюль. Він повинен повністю вкритися водою. Залишаємо на 5-6 годин тюль у розчині. Також можна залишити її на ніч. Зранку добре ополіскуємо тюль водою.

За допомогою солі можна освіжити тюль, який ще не втратив білизну, але злегка забруднений. Для цього розмішуємо 5 ст. л. солі розмішуємо у 5 л води і замочуємо тюль в цьому розчині на 15-25 хвилин. Потім перемо звичним методом.

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