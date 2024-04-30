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Минимум усилий, но максимум результата: как отбелить тюль в домашних условиях

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
И в химчистку нести не придется
И в химчистку нести не придется. Фото Freepik

Отбелить тюль можно, не используя агрессивную химию

Белоснежный и свежий тюль украшает комнату и делает ее более уютной. Однако он способен загрязняться и даже покрываться желтым налетом. Вернуть тюлю белизну можно с помощью дешевого средства в домашних условиях.

Для этого вам пригодится обычная каменная соль. Не следует использовать морскую, гималайскую или йодированную соль. Эффективным Лайфхаком поделились на veseldom.com.

Как отбелить тюль с помощью соли

Вам понадобятся:

  • вода — 4 л;
  • стиральный порошок — 100 г;
  • соль – 4 ст. л.

Как применять

  1. Набираем в глубокую миску теплую воду и насыпаем соль. Перемешиваем.
  2. Добавляем в солевой раствор стиральный порошок. Перемешиваем.
  3. В готовый раствор погружаем тюль. Он должен полностью укрыться водой.
  4. Оставляем на 5-6 часов тюль в растворе. Также можно бросить ее на ночь.
  5. Утром хорошо ополаскиваем тюль водой.

С помощью соли можно освежить тюль, еще не потерявший белизну, но слегка загрязненный. Для этого размешиваем 5 ст. л. соли размешиваем в 5 л воды и замачиваем тюль в этом растворе на 15-25 минут. Затем победим привычным методом.

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#Уборка #Соль #Лайфхак #Тюль