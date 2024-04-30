Укр

Дождей на Пасху не будет только в двух регионах: прогноз погоды до конца недели

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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На праздник ожидаются осадки
На праздник ожидаются осадки. Фото freepik.com

После Пасхи ощутимо похолодает

На большей части территории Украины в первой половине недели погоду будет определять антициклон Rainer: днем будет тепло и малооблачно, но по ночам — прохладно. При этом погоду на крайнем юго-востоке и в Крыму будет формировать атмосферный фронт, который принесет дожди и порывистый ветер.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, во вторник, 30 апреля, дожди пройдут в Крыму и на крайнем юго-востоке, на остальной территории страны без осадков. Днем воздух прогреется до +18 +23 градусов, местами возможны порывы ветра до 15-17 м/с.

В среду 1 мая, дожди ожидаются в Приазовье, Крыму и Одесской области, на остальной территории страны сухо. На юге — порывистый ветер, 15-20 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут 7-12 градусов выше нуля, днем прогнозируется 19-24 градуса тепла.

В четверг, 2 мая, дожди пройдут в южной части страны, днем также кратковременные осадки вероятны на севере Левобережья, местами с грозой. Ночью будет 8-13 градусов с отметкой "плюс", днем воздух прогреется до +20 +25 теплых градусов. В южной части Украины будет прохладнее — +14 +19 градусов.

В пятницу, 3 мая, в центральных и южных областях прогнозируются дожди, днем местами грозы. В остальных регионах существенных осадков не ожидается. Ночью градусники будут показывать 8-13 градусов выше нуля, в дневное время — +19 +24 градуса.

В субботу, 4 мая, на большей части территории Украины вероятны кратковременные дожди с грозами. Ночью синоптики обещают от 8 до 13 градусов со знаком "плюс", а днем будет +18 +23 градуса.

И наконец на Пасху, 5 мая, кратковременные дожди вероятны в центральных, южных и восточных областях, на севере и западе — без существенных осадков. Ночью градусники покажут +6 +11 градусов. В северных областях местами прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов на поверхности почвы и в воздухе. В дневное время в Украине будет от +13 до +18 градусов, в Закарпатье и юге Одесской области воздух прогреется до +22.

"С 5 мая на нас распространится холодная воздушная масса из Баренцева моря, поэтому температурный фон в Украине снизится на 5 – 7 °С, а в ночное и утреннее время в северных областях, а также в Полесье возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе", — предупредил Кибальчич.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в мае. Месяц ожидается относительно спокойным в плане синоптических процессов, без рекордных температурных показателей.

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