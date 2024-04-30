Проще, чем вы можете представить: как проверить, оригинальный ли ваш iPhone

Не стоит покупать копию IPhone, даже если цена очень соблазнительна

Нередко во время покупки IPhone можно встретить мошенников, продающих подделки. К счастью, это легко и быстро проверить. Раньше мы рассказывали, что делать, если IPhone не включается, а теперь делимся, как проверить, оригинален ли он.

Поддельный iPhone не только не прослужит вам долго, а будет много проблем во время его использования. Как проверить, попал ли в ваши оригинальный смартфон от Apple, рассказали на Униан.

Как проверить iPhone на оригинальность по внешним признакам

четкий печатный логотип Apple;

на коробке и на телефоне те же цифры;

на корпусе нет трещин и сколов;

NanoSIM;

глянцевый экран (на подделках он матовый);

Face ID и Touch ID идеально функционируют;

заводская пленка;

гарантия.

Один из важнейших показателей – цена. Подделки iPhone стоят мало, поэтому это еще один способ проверить оригинальность гаджета. Посмотрите стоимость устройства на официальном сайте Apple, если вы в поисках одной из последних моделей. Также оригинальный iPhone даже если он вышел 10 лет назад, не может стоить дешевле, чем современная копия.

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