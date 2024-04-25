Не вмикається IPhone: основні причини і що робити в такій ситуації

Існує кілька причин, чому IPhone не вмикається

Гаджети фірми Apple досить швидко розряджаються і можуть вимикатися на морозі. Однак мало хто знає, що робити, якщо на вулиці тепло і смартфон мав багато відсотків заряду батареї, а пристрій вимкнувся.

Можна спробувати вирішити цю проблему самостійно. Як це зробити, розповіли на Уніан.

Чому не вмикається IPhone:

контролер живлення вийшов з ладу;

механічні пошкодження;

батарея вийшла з ладу;

пристрій бракований або неоригінальний.

Що робити, якщо не вмикається IPhone

Знайдіть два зарядні пристрої — свій і той, який точно працює. Під’єднайте смартфон до живлення за допомогою своєї зарядки і залишіть на 10 хвилин. Якщо не помітите змін, використайте інший пристрій. Якщо телефон далі не реагує, очистіть гніздо для заряджання. Для цього зубочисткою, обмотану ватою, приберіть пил та бруд з роз’єму.

Що робити, якщо IPhone не заряджається

Якщо ваш IPhone молодший за 7, одночасно натисніть кнопку "Home" і блокування і утримуйте, поки не з’явиться логотип Apple. Для перезавантаження IPhone 7 і 7 Plus натискаємо на зменшення гучності і блокування одночасно.

IPhone 8 — 15 перезавантажуються так:

швидко натискаємо і відразу відпускаємо кнопку збільшення гучності;

ту саму дію пророблюємо із кнопкою зменшення гучності;

кнопку блокування натискаємо і утримуємо.

Такі дії допоможуть вам, якщо на пристрої є програмні або апаратні збої. Якщо на екрані з’являється логотип, а потім він гасне, IPhone треба відновлювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно чохол блокує секретну функцію iPhone. Опція Back Tap дозволяє настроювати різні дії при подвійному або потрійному натисканні на задню панель телефону.