На одній подушці не можна спати роками: перевірте, чи варто вже змінювати вашу

Термін служби подушки можна продовжити

Подушки не лише є предметом інтер'єру, але й запорукою міцного та здорового сну. Однак, навіть за належного догляду використовувати цю постільну річ не можна десятками років.

Фахівцями було проведене дослідження, метою якого було визначити середній термін служби подушки. На нього варто звернути увагу, адже є кілька цікавих результатів, які можуть багато чого пояснити, інформує "Ukr.Media".

Дослідження показують, що середній термін служби подушки становить близько 2-3 років при правильному використанні та догляді. Проте цей період може варіюватися залежно від типу і якості матеріалу, з якого виготовлена подушка, а також від інтенсивності використання.

Декілька ключових факторів можуть впливати на тривалість служби подушки. Це включає частоту використання, інтенсивність сну (наприклад, спання на животі може призвести до швидшого зносу), а також якість матеріалів і конструкції подушки.

Щоб продовжити термін служби подушки, слід дотримуватися деяких рекомендацій щодо її догляду:

регулярно струшувати подушку;

провітрювати її;

прати за інструкцією;

за необхідності очищувати, коли з'являються плями.

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