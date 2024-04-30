На одной подушке нельзя спать годами: проверьте, стоит ли уже менять вашу

Срок службы подушки можно продлить

Подушки не только являются предметом интерьера, но и залогом крепкого и здорового сна. Однако даже при должном уходе использовать эту постельную вещь нельзя десятками лет.

Специалистами было проведено исследование, целью которого было определить средний срок службы подушки. На него стоит обратить внимание, ведь есть несколько интересных результатов, которые могут многое объяснить, сообщает "Ukr.Media".

Исследования показывают, что средний срок службы подушки составляет около 2-3 лет при правильном использовании и уходе. Однако этот период может варьироваться в зависимости от типа и качества материала из которого изготовлена подушка, а также от интенсивности использования.

Несколько ключевых факторов могут оказывать влияние на длительность службы подушки. Это включает частоту использования, интенсивность сна (например, сон на животе может привести к более быстрому износу), а также качество материалов и конструкции подушки.

Чтобы продлить срок службы подушки, следует соблюдать некоторые рекомендации по ее уходу:

регулярно встряхивать подушку;

проветривать ее;

стирать по инструкции;

при необходимости очищать, когда появляются пятна.

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