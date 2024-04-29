Гороскоп для Тельця на травень 2024 року: чекайте на подарунки долі

Горскоп для Тельця на місяць радить ділитися радістю з близькою людиною

Ви можете сміливо святкувати свій сезон, адже ваша Вогненна стихія сприяє впевненості та відчуттю справжнього почуття власної гідності. Ви можете пишатися своїми досягненнями та сміливо братися за нові цілі.

Гороскоп на травень 2024 — Телець

Астрологія каже, що Молодий Місяць відкриє перед вами період особистого оновлення. Особливо з 8 травня для вас настане період найбільшого розквіту. Чітко виражені думки допоможуть вам сприймати себе такими, якими ви є. Це ваша зоряна година — поділіться цим радісним станом із дорогими людьми.

Ближче до середини травня, особливо 13 числа, вас відвідає натхнення. Цьому сприятиме вирівнювання Сонця з Ураном, що станеться у вашому сузір’ї.

Ви можете відчути схильність до імпульсних, але пристрасних дій – сприймайте цю енергію мудро. 18 числа танець Венери з Ураном посилює спонтанність у вашому любовному житті та може принести вам подарунки долі та несподіваних союзників.

Повний місяць 23 травня підкреслює ваш 8-й будинок трансформації, змушуючи вас протистояти будь-яким затяжним страхам і звільнитися від них. Ця місячна подія також може сигналізувати про фінансове полегшення або сюрпризи, надаючи можливість погасити борги, поглибити зв’язки з оточуючими або всередині себе.

Щоб дізнатися, що вам готує день, подивіться гороскоп для Тельця на сьогодні. "Телеграф" опублікував його раніше.