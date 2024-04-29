Гороскоп для Тельца на май 2024 года: ждите подарков судьбы

Горскоп для Тельца на месяц советует делиться радостью с близким человеком

Вы можете смело праздновать свой сезон, ведь ваша Огненная стихия способствует уверенности и ощущению подлинного чувства собственного достоинства. Вы можете гордиться своими достижениями и смело браться за новые цели.

Гороскоп на май 2024 — Телец

Астрология говорит, что Молодая Луна откроет перед вами период личного обновления. Особенно с 8 мая для вас наступит период наибольшего расцвета. Четко выраженные мысли помогут вам воспринимать себя такими, какими вы есть. Это ваш звездный час — поделитесь этим радостным состоянием с дорогими людьми.

Ближе к середине мая, особенно 13 числа, вас посетит вдохновение. Этому будет способствовать выравнивание Солнца с Ураном, что произойдет в вашем созвездии.

Вы можете ощутить склонность к импульсивным, но страстным действиям – воспринимайте эту энергию мудро. 18 числа танец Венеры с Ураном усиливает спонтанность в вашей любовной жизни и может принести вам подарки судьбы и неожиданных союзников.

Полнолуние 23 мая подчеркивает ваш 8-й дом трансформации, заставляя вас противостоять любым затяжным страхам и освободиться от них. Это лунное событие также может сигнализировать о финансовом облегчении или сюрпризах, предоставляя возможность погасить долги, углубить связи с окружиющими или внутри себя.

Чтобы узнать, что вам готовит грядущий день, посмотрите гороскоп для Тельца на сегодня. "Телеграф" опубликовал его ранее.