Не выбрасывайте сорняки: из них получается отличное удобрение

Два рецепта питательных растворов для растений на участке

Абсолютно на каждом земельном участке помимо культурных растений есть сорняки. Обычно дачники стараются уничтожить вредные растения, пока они не разрослись на грядках. Но выбрасывать или сжигать их не стоит.

Питательные вещества, содержащиеся в листьях, корнях и цветках сорняков, можно превратить в удобрение, пишет Homes and gardens. Для приготовления подкормки особенно хорошо подходят крапива и одуванчик.

Как приготовить удобрение из одуванчика

Соберите цветы, листья и корни одуванчика и поместите их в ведро с водой. Накройте ведро крышкой и оставьте на 3–4 недели в садовом сарае или гараже. Лучше всего перемешивать смесь одуванчика раз в неделю, но будьте осторожны: запах может быть неприятным.

Через 3–4 недели процедите смесь. Сохраните жидкость, а зеленые отходы выбросьте.

Разбавьте раствор водой в соотношении 1:10 и полейте растения. Вы также можете использовать его для опрыскивания листьев, но будьте осторожны, чтобы не покрыть плоды, которые необходимо в скором времени собирать.

Настой из одуванчиков богат калием и хорошо подходит для клубники, томатов и дыни.

Как приготовить удобрение из крапивы

При работе с крапивой рекомендуется всегда надевать толстые перчатки. Лучше всего собирать молодые свежие побеги, измельчая стебли и листву на небольшие кусочки.

Поместите крапиву в большое ведро и залейте его водой, чтобы она покрывала содержимое. Траву можно придавить в ведре чем-то тяжелым, чтобы она не поднималась на поверхность.

Накройте ведро крышкой и оставьте на 4 недели в подсобном помещении. Перед использованием разбавьте удобрение водой в соотношении 1:10 и держите раствор закрытым, когда он не используется.

Богатое азотом, железом и калием удобрение из крапивы полезно для листовых овощей. Этой подкормкой можно поливать капусту, мангольд и шпинат.

Кроме того, удобрение из крапивы можно использовать для опрыскивания листьев от тли и клещей.

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