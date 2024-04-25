Що робити з тюльпанами, коли вони відцвітуть: чи потрібно викопувати цибулини

Прості поради квітникарам, що робити з тюльпанами

Щороку після цвітіння тюльпанів багато садівників задаються питання, чи потрібно викопувати цибулини квітів і коли краще це робити. "Телеграф" уже розповідав, чому не можна зрізати нарциси одразу після цвітіння, а сьогодні ділиться, чи потрібно викопувати цибулини тюльпанів після цвітіння.

Як виявилось, більшість сортових тюльпанів потрібно викопувати після цвітіння, пише apostrophe.ua. Однак робити це потрібно, дотримуючись деяких правил.

Коли потрібно викопувати цибулини тюльпанів

Найчастіше тюльпани "дозрівають" для викопування із землі від середини червня до початку липня. Також побачити це можна за станом рослини — якщо листя і квітконіжка пожовтіли і висохли, значить цибулина під землею вже сформувалася та зміцнилася. А отже, можна приступати до її викопування із землі.

Найкраще викопувати тюльпани відразу гніздами, не обриваючи бадилля. Робити це можна як лопатою, і вилами. Дайте цибулинам і бадиллю підсохнути, переберіть їх, відразу викиньте пошкоджені або гнилі цибулини, і відправте цілі та здорові цибулини в тепле та темне приміщення на зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зрізати тюльпани після цвітіння. А коли викопувати цибулини із землі.