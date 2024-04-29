Як освіжити фіалку, щоб не зашкодити: 3 головні правила

Рослина потребує очищення листків

Фіалка — популярна кімнатна рослина, яка має пухнасте листя з ворсинками. На ньому дуже активно накопичується пил і бруд, який потрапляє у приміщення через вікно. Це ускладнює процес фотосинтезу фіалок, тому у неї можуть з'являтися хвороби. До речі, дізнайтеся, якими натуральними засобами можна підживити фіалку.

Фіалка справді не любить, коли на її листі є вода, бо тоді вона гниє. Утім, і повністю уникати чищення, не варто, пише Ukr.media. Тоді їй важче буде розвиватися.

Фахівці пропонують дуже простий спосіб — очистити рослину м'яким пензликом. Треба просто поводити ним по листі. Тоді зможете зняти весь пил і бруд, водночас без шкоди для фіалки. Найкраще взяти пензлик для фарби, оскільки він не є жорстким.

Другий метод, як очистити листя — за допомогою звичайної щіточки для брів та вій, яку можна відшукати в косметичці будь-якої жінки. Такі щіточки дієво очищають бруд, адже твердіші, ніж, наприклад пензлики для фарб. Якщо не маєте такої — скористайтеся зубною щіткою.

Бувають такі випадки, коли листки фіалки — дуже брудні та з розводами. Тоді не допоможуть жодні щіточки. Доведеться змочувати водою ватний диск або ганчірку та протирати. Однак, є деякі нюанси, на які варто звернути увагу:

Використовуйте тільки теплу воду;

дивіться, щоб води не було у точці зростання рослини;

після протирання фіалку треба залишити в теплому та темному місці, а згодом — повернути там, де вона стояла.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як повернути цвітіння фіалок. Є деякі народні методи, як це зробити.