Как освежить фиалку, чтобы не повредить: 3 главных правила

Растение нуждается в очистке листьев

Фиалка — популярное комнатное растение, имеющее пушистые листья с ворсинками. На нем очень активно накапливается пыль и грязь, которая попадает в помещение через окно. Это усложняет процесс фотосинтеза фиалок, поэтому у фиалки могут появляться болезни. Кстати, узнайте, какими натуральными средствами можно подкормить фиалку.

Фиалка действительно не любит, когда на ее листьях вода, потому что тогда она гниет. Впрочем, и полностью избегать чистки, не стоит, пишет Ukr.media. Тогда ей труднее будет развиваться.

Специалисты предлагают очень простой способ – очистить растение мягкой кисточкой. Надо просто вести им по листу. Тогда сможете снять всю пыль и грязь, в то же время без ущерба для фиалки. Лучше всего взять кисточку для краски, поскольку она не является жесткой.

Второй метод, как очистить листья – с помощью обычной щеточки для бровей и ресниц, которую можно отыскать в косметичке любой женщины. Такие щеточки действенно очищают грязь, ведь жестче, чем, например кисточки для красок. Если нет такой — воспользуйтесь зубной щеткой.

Бывают такие случаи, когда листья фиалки очень грязные и с разводами. Тогда не помогут ни щеточки. Придется смачивать водой ватный диск или тряпку и протирать. Однако есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:

Используйте только теплую воду;

смотрите, чтобы воды не было в точке роста растения;

после протирания фиалку нужно оставить в теплом и темном месте, а затем вернуть там, где она стояла.

Недавно "Телеграф" рассказывал, как вернуть цветение фиалок. Есть некие народные способы, как это сделать.