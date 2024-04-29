Таропрогноз на 30 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Усі карти випали у прямих позиціях, але прогноз хороший не для всіх

У вівторок, 30 квітня 2024 року, деякі будуть надзвичайно ефективними та успішними в роботі, тоді як інших навпаки можуть чекати застій та ризики зробити невірний вибір.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка кубків, Трійка пентаклів, Вісімка мечів

Сімка кубків

Ця картка попереджає, що Ви найближчим часом можете загрузнути в ілюзіях та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Трійка пентаклів

Найближчим часом у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Вісімка мечів

Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами та не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.