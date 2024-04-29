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Таропрогноз на 30 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 30 апреля
Прогноз Таро, чего всем ждать 30 апреля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Все карты выпали в прямых позициях, но прогноз хороший не для всех

Во вторник, 30 апреля 2024 года, некоторые будут чрезвычайно эффективны и успешны в работе, в то время как других наоборот могут поджидать застой и риски совершить неверный выбор.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка кубков, Тройка пентаклей, Восьмерка мечей

Семерка кубков

Эта карта предупреждает, что Вы в ближайшее время можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Тройка пентаклей

В ближайшее время у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Восьмерка мечей

Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.

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