Салат залишиться свіжим протягом тижня: хитрий спосіб зберігання

Як зберігати салат, щоб він довго залишався хрустким

Салат — основа смачного та здорового раціону. Але він має недолік — після збору з грядки він буквально наступного дня стає млявим і несмачним. Це відбувається через неправильне зберігання. Звичайно можна постаратися і використовувати продукт в той же день. Але якщо потрібно зберегти салат свіжим довше, варто використати інший спосіб зберігання.

Робочий спосіб продовжити свіжість листю салату

Якщо немає можливості використовувати свіже листя салату відразу, його можна зберігати кілька днів. Просто скористайтеся простим методом, для якого буде потрібний паперовий рушник, поліетиленовий пакет і трохи води.

Щоб салат залишався свіжим після збору, йому потрібні прохолода та волога. Тому краще промити весь пучок під проточною холодною водою, обгорнути паперовим рушником, а потім поліетиленовим пакетом. Зберігайте захищений таким чином салат у холодильнику. Він не втратить своєї свіжості навіть упродовж тижня.

Цей спосіб також підійде в тому випадку, якщо ви не помітили й купили в магазині салат, що вже зів’яв. Також має допомогти замочування листя у холодній воді протягом 30 хвилин.

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