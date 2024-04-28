Салат останется свежим в течение недели: хитрый способ хранения

Как хранить салат, чтобы он долго оставался хрустящим

Салат — основа вкусного и здорового рациона. Но у него есть недостаток — после сбора с грядки он буквально на следующий день становится вялым и пропадает. Это происходит из-за неправильного хранения. Конечно же можно постараться и использовать продукт в тот же день. Но если нужно сохранить салат свежим дольше, стоит использовать другой способ хранения.

Рабочий способ продлить свежесть листьев салата

Если нет возможности использовать свежие листья салата сразу, их можно хранить несколько дней. Просто воспользуйтесь простым методом, для которого потребуется бумажное полотенце, полиэтиленовый пакет и немного воды.

Чтобы салат оставался свежим после сбора, ему нужны прохлада и влага. Поэтому лучше промыть весь пучок под холодной проточной водой, обернуть бумажным полотенцем, а затем полиэтиленовым пакетом. Храните защищенный таким образом салат в холодильнике. Он не потеряет своей свежести даже в течение недели.

Этот прием также подойдет в том случае, если вы не заметили и купили в магазине уже увядший салат. Также должно помочь замачивание листьев в холодной воде в течение 30 минут.

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