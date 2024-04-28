Продают до сих пор: почему молоко в треугольной пачке стало популярным в СССР и как это связано с дефицитом

Пакеты стали абсолютно влагостойкими, ведь инженеры припаяли к картону тонкий слой полиэтилена.

Молочная продукция в треугольных пакетах стала одним из символов СССР. Появились эти пирамидки на прилавках конце 1950-х и продавались до начала 1990-х. До 1959 года картонных упаковок не было – молоко разливали в стеклянные бутылки или продавали на разлив из бидонов.

OBOZ.UA разбирался, почему возникла потребность в треугольных пакетах. Дело не только в том, что стеклянная тара была непрактичной и хрупкой.

Эпоха "тетра пак"

Причина заключалась в том, что в конце 50-х годов в СССР столкнулись с дефицитом. Вряд ли в истории СССР были периоды, когда с дефицитами никто не сталкивался. В послевоенное десятилетие, кроме других товаров первой необходимости, не хватало и стеклянных бутылок. Поэтому потребовалась дешевая и практичная упаковка.

В мире уже существовала практика картонных упаковок – их выпускала шведская компания "Tetra Pak" ("тетраэдрические упаковки"), основанная в 1951 году Рубеном Раусингом.

Говорят, форму, "пирамидок" придумал сам Раусинг, но согласно другой версии, идея принадлежала лаборанту "Тетра Пака" Эрику Валленбергу. Но, как бы то ни было, упаковка "Тетра Классик" (именно так официально назывались "пирамидки") впервые вышла в массовое производство в 1952 году.

Молочные "пирамидки" в СССР

Незаурядное событие в советской промышленности – СССР не просто украл западную идею, а официально купил технологию и несколько линий производства у Tetra Pak.

Другая популярная ныне упаковка "тетра брик", имеющая форму параллелепипеда, появилась только в 1963 году. Вероятно, если бы СССР купил технологию на несколько лет позже, молоко выпускалось в прямоугольных пакетах, а не в пирамидках.

Специалисты из Tetra Pak придумали не только соответствующую форму упаковки, но и все остальные нюансы технологии, включая, в частности, способ упаковки жидкости в картон и герметизацию упаковки. Пакеты стали абсолютно влагостойкими, ведь инженеры припаяли к картону тонкий слой полиэтилена.

Почему в Европе от "пирамидок" отказались

В Европе от "пирамидок" быстро отказались, поскольку они были не очень практичными – занимали больше места во время транспортировки, что приводило к увеличению себестоимости. Например, литр молока у "тетра пак" занимал почти вдвое больше места в грузовике, чем у "тетра брик".

А в СССР стоимость перевозки мало кого волновала, потому и форма треугольников надолго прижилась. Лишь в начале 90-х годов компании начали массово переходить на современные и практичные упаковки.

Что интересно, молоко в треугольниках до сих пор продают украинские супермаркеты. Это подтверждают фотографии, собранные "Телеграфом".

Молоко в треугольнике

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