Весняний лайфхак: як врятувати футболку з розтягнутим коміром

Не обов'язково викидати улюблену футболку

Дуже часто трапляється таке, що комір улюбленої футболки розтягується, хоч самий виріб має гарний вигляд. На щастя, є спосіб, як це виправити без зайвих зусиль. Раніше ми розповідали, як випрати кухонний рушник до білосніжності, а тепер ділимося, як врятувати футболку з розтягнутим коміром.

Хитрим і простим лайфхаком поділилася блогерка Діана Головець на своїй сторінці в Instagram. Вам знадобиться звичайна резинка для волосся і гаряча вода.

Як відновити розтягнутий комір футболки

Беремо резинку і складаємо футболку в так звану "гармошку". Зав’язуємо горловину. Наливаємо воду в каструлю і доводимо рідину до кипіння. Опускаємо зав’язану футболку коміром вниз у каструлю і тримаємо там 2 хвилини. Висушуємо річ на свіжому повітрі. Тепер ваша футболка буде придатна для носіння і матиме охайний вигляд.

Важливо не тримати річ в киплячій воді довго, адже комір можна пошкодити ще гірше. Також не варто зав’язувати футболку резинкою надто туго, щоб уникнути того, що тканина помнеться.

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