Зникне за лічені хвилини: як прибрати запах гару у квартирі
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У кухні приємно пахнутиме
Кожна людина хоч раз у житті стикалася з ситуацією, коли їжа на плиті підгоріла. І якщо підгорілу каструлю можна відмити за допомого копійчаних засобів, то запах гару вивітрюється не так просто.
Однак кілька простих порад допоможуть впоратися з проблемою. Зокрема, перше, що треба зробити – провітрити приміщення, інформує "Ukr.Media".
Як прибрати запах гару у квартирі після пригорання їжі
Вентиляція
Ефективна вентиляція грає важливу роль у виведенні запаху диму з приміщення. Необхідно відкрити вікна та двері для забезпечення оптимальної циркуляції повітря. Щоб підсилити цей ефект, можна скористатися вентиляторами.
Зволожувач повітря
Простим та ефективним методом покращення якості повітря є зволожувач. Він зменшить інтенсивність запахів, поглинаючи їх молекули у воду. Якщо немає зволожувача, можна скористатися іншим способом: зволожити рушники або інші текстильні вироби і повісити їх у приміщенні. Вологий текстиль добре поглинає різні неприємні запахи.
Спеціальні засоби
Спеціальні засоби для видалення запахів можуть бути дуже ефективними у боротьбі з димом. Вони можуть бути у вигляді спреїв, дезодорантів для повітря або навіть спеціальних ароматичних свічок. Їх можна придбати у магазинах з побутовою хімією.
Ароматичні суміші
Природні ароматичні суміші, такі як лимон, м'ята або кориця, можуть допомогти приховати запах диму. Також можна використовувати різні ароматичні олії або свічки з приємним ароматом.
Глибоке прибирання
Дим може вбиратися в тканини, меблі та інші поверхні. Глибоке прибирання допоможе позбавитися залишків запаху. Якщо в приміщенні є текстильні вироби, їх обов'язково потрібно зняти й добре випрати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати нагар із праски. Це можна зробити в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта.