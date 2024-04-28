Весенний лайфхак: как спасти футболку с растянутым воротником

Не обязательно выбрасывать любимую футболку

Очень часто случается такое, что воротник любимой футболки растягивается, хотя само изделие выглядит хорошо. К счастью, есть способ, как это исправить без лишних усилий. Раньше мы рассказывали, как постирать кухонное полотенце до белоснежности, а теперь делимся, как спасти футболку с растянутым воротником.

Хитрым и простым лайфхаком поделилась блогерша Диана Головец на своей странице в Instagram. Вам понадобится обычная резинка для волос и горячая вода.

Как восстановить растянутый воротник футболки

Берем резинку и складываем футболку в так называемую "гармошку". Завязываем горловину. Наливаем воду в кастрюлю и доводим жидкость до кипения. Опускаем завязанную футболку воротником вниз в кастрюлю и держим там 2 минуты. Высушиваем вещь на открытом воздухе. Теперь ваша футболка будет пригодна для ношения и будет выглядеть опрятно.

Важно не держать вещь в кипящей воде долго, ведь воротник можно повредить еще хуже. Также не стоит завязывать футболку резинкой слишком туго, чтобы избежать того, что ткань помнится.

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