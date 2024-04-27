З Вербною неділею: барвисті листівки та привітання для найближчих

Привітайте рідних зі святом та нагадайте, що скоро Великдень

Вже незабаром, 5 травня, українці відзначатимуть Великдень, а за тиждень до цього ще одне велике свято — Вербну неділю. Не забудьте привітати родичів та друзів із цим світлим святом, яке відзначається у неділю, 28 квітня.

Наші предки також називали Вербну неділю Вербицею. У давнину це було широко відоме народне язичницьке свято. Однак із приходом християнства на територію сучасної України Вербиця перетворилася на Вербну неділю, яка символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму.

Невід’ємним атрибутом цього передпасхального свята є гілочки верби, які християни освячують у храмах під час богослужіння. Потім ці гілочки зберігають удома і вірять, що вони приносять у будинок добробут та щастя.

Привітати рідних та близьких із Вербною неділею ви можете, надіславши милу листівку та теплі слова побажань. "Телеграф" підготував добірку барвистих картинок та листівок, щоб ви могли відправити рідним у соцмережах та месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пофарбувати великодні яйця у жовтий та синій кольори. Вийде красиво і патріотично.