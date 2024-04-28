Не "Пасха" и не "кулич": как правильно говорить на украинском

К сожалению, многие украинцы называют этот великий праздник неправильно

Уже через несколько дней украинцы будут отмечать великий церковный праздник — Пасху. На фоне массового отказа наших сограждан от языка страны-агрессора не лишним будет напомнить о том, как правильно на украинском говорить в эти дни.

К сожалению, многие украинцы называют этот великий праздник неправильно, а именно "Пасха". Во всех словарях украинского языка закреплено название "Великдень". Также есть еще один, церковный, вариант – "Воскресение Христово".

Сладкий обрядовый хлеб, который пекут на Пасху, правильно называть "паска". А вот слова "куліч" в украинском языке не существует.

Также в последнее время украинцы также часто используют еще один русизм, когда говорят о пасхальных блюдах. Речь идет о "твороге", а также "творожной паске". Следует отметить, что в украинском языке таких слов не существует. Интересно, что даже некоторые производители молочной продукции стали использовать эти термины. Один из известнейших филологов Украины Александр Авраменко отмечает, что в Украине нужно употреблять слово "домашній сир" или просто "сир", но отнюдь не "творог". Если же говорить о "творожной паске", тогда правильно употреблять "сирна паска".

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском правильно здороваться во время Пасхи.