Что нужно сажать в мае: лунный посевной календарь

С помощью лунного посевного календаря вы сможете спланировать свои дела на огороде

Последний месяц весны – наиболее благоприятное время для посева и посадки разных культур, ведь уже нет риска заморозков. Раньше мы рассказывали, когда сажать фасоль, чтобы не потерять урожай, а теперь делимся посевным календарем на май.

В этот период много благоприятных дней, однако есть и те, когда лучше не вносить саженцы или семена в открытую почву. Об этом рассказали на портале "Зеленая усадьба".

Новые саженцы

Май – прекрасное время для посадки новых плодово-ягодных деревьев. Наиболее благоприятные для этого дни:

11-18, 24 мая: яблоня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, облепиха, смородина, малина, ежевика, крыжовник, виноград;

25-27 мая: грецкий орех, фундук, калина, рябина, боярышник.

Когда сажать овощные культуры: наиболее благоприятные дни

В мае также наступает период для посадки овощей. Вот самые благоприятные дни:

3, 4 мая: мицелий, чеснок, облепиха, смородина, виноград;

10-13 мая: перец, баклажаны, физалис, огурцы, цветная капуста, брокколи, физалис, ранняя капуста, стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут), кукуруза, подсолнечник;

19-22 мая: физалис, томаты, перец, огурцы, баклажаны, средняя и поздняя капуста, спаржа, сельдерей черешковый, патиссоны, тыква, кабачки, бахчевые, стручковые, кукуруза, базилик, подсолнечник, душица, розмарин, чайные культуры;

24-27 мая: топинамбур, картофель, чеснок, лук репчатый, спаржа, сельдерей черешковый, патиссоны, кабачки, бахчевые, тыква, фундук, груша, яблоня, грецкий орех, слива, айва, рябина, абрикос, вишня, калина, смородина, малина, крыжовник.

30, 31 мая: микрозелень, смородина, шпинат, облепиха.

Неблагоприятные дни:

1, 2 мая: лучше не сеять, пересаживать или сажать какие-либо культуры;

7-9 мая: не рекомендуется работать в саду и огороде;

23 мая: нельзя сеять, сажать или пересаживать растения;

28, 29 мая: этот период не благоприятен для работы в саду или на огороде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя сажать в начале мая, если холодно. Это может навредить садоводам и огородникам.