Что нужно сажать в мае: лунный посевной календарь
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С помощью лунного посевного календаря вы сможете спланировать свои дела на огороде
Последний месяц весны – наиболее благоприятное время для посева и посадки разных культур, ведь уже нет риска заморозков. Раньше мы рассказывали, когда сажать фасоль, чтобы не потерять урожай, а теперь делимся посевным календарем на май.
В этот период много благоприятных дней, однако есть и те, когда лучше не вносить саженцы или семена в открытую почву. Об этом рассказали на портале "Зеленая усадьба".
Новые саженцы
Май – прекрасное время для посадки новых плодово-ягодных деревьев. Наиболее благоприятные для этого дни:
- 11-18, 24 мая: яблоня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, черешня, облепиха, смородина, малина, ежевика, крыжовник, виноград;
- 25-27 мая: грецкий орех, фундук, калина, рябина, боярышник.
Когда сажать овощные культуры: наиболее благоприятные дни
В мае также наступает период для посадки овощей. Вот самые благоприятные дни:
- 3, 4 мая: мицелий, чеснок, облепиха, смородина, виноград;
- 10-13 мая: перец, баклажаны, физалис, огурцы, цветная капуста, брокколи, физалис, ранняя капуста, стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут), кукуруза, подсолнечник;
- 19-22 мая: физалис, томаты, перец, огурцы, баклажаны, средняя и поздняя капуста, спаржа, сельдерей черешковый, патиссоны, тыква, кабачки, бахчевые, стручковые, кукуруза, базилик, подсолнечник, душица, розмарин, чайные культуры;
- 24-27 мая: топинамбур, картофель, чеснок, лук репчатый, спаржа, сельдерей черешковый, патиссоны, кабачки, бахчевые, тыква, фундук, груша, яблоня, грецкий орех, слива, айва, рябина, абрикос, вишня, калина, смородина, малина, крыжовник.
- 30, 31 мая: микрозелень, смородина, шпинат, облепиха.
Неблагоприятные дни:
- 1, 2 мая: лучше не сеять, пересаживать или сажать какие-либо культуры;
- 7-9 мая: не рекомендуется работать в саду и огороде;
- 23 мая: нельзя сеять, сажать или пересаживать растения;
- 28, 29 мая: этот период не благоприятен для работы в саду или на огороде.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя сажать в начале мая, если холодно. Это может навредить садоводам и огородникам.