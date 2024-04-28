Навіть прати не доведеться: як очистити подушку простими засобами

Не обов'язково прати подушку, щоб вона була свіжою та чистою

Подушка — це запорука здорового та комфортного сну. Якщо вона брудна чи має неприємний запах, наше самопочуття може погіршитися. Раніше ми розповідали, як прибрати сліди від олівців зі шпалер, а тепер ділимося, як освіжити й очистити подушку без прання.

Жовті плями з’являються на подушці через піт людини, яка спить на ній, і пил. Видалити їх непросто, але можливо, якщо знати, як це робити. Лайфхаком поділилися на порталі "Улюблена".

Як очистити подушку без прання

1 метод

Вам знадобляться:

сік лимона;

кухонна сіль;

губка;

чиста м’яка тканина.

Спосіб застосування:

Намочіть брудні ділянки лимонним соком і засипте поверх сіллю. Залишіть на приблизно на 7 хвилин. М’яким боком чистої губки акуратно протріть оброблені місця. Тканину змочіть у теплій воді і приберіть залишки солі. Вивішуємо подушку на свіжому повітрі.

2 метод

Вам знадобляться:

перекис водню (3%);

ватний диск;

вода;

чиста м’яка тканина.

Спосіб застосування:

Перекис і воду змішуємо і у співвідношенні 1:1. Змочуємо у розчині, що вийшов, ватний диск. Прикладаємо спонжик на забруднену ділянку і залишаємо на 10-15 хвилин. Чистою тканиною, змоченою в теплій воді, протираємо оброблене місце. Цей метод ідеально підходить для видалення свіжих плям.

Кожен із методів варто перевірити на маленькій непомітній ділянці подушки, аби не пошкодити тканину. Надто багато солі чи перекису використовувати не варто — вони можуть роз’їсти тканину. Подушка повинна повністю висохнути після застосування цих методів, лише тоді на ній можна спати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за праскою, щоб вона не псувала ваш одяг. Позбутися від нагару та накипу не надто складно, якщо знати хитрі методи.